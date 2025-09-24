إعلان

"كان راكب ميكروباص".. مصرع شاب بحادث أليم في السادات بالمنوفية

كتب : مصراوي

08:32 م 24/09/2025

الشاب مصطفى

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب من قرية طملاي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم أثناء استقلاله سيارة أجرة ميكروباص بمدينة السادات.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الضحية أن الفقيد يُدعى "مصطفى. ب. ع"، حيث نُقل جثمانه إلى مستشفى السادات العام تحت تصرف النيابة العامة.

ووجهت النيابة العامة بعرض الجثمان على الطب الشرعي، فيما ينتظر ذووه استكمال تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييعه من مسجد الأنصاري بقرية طملاي.

