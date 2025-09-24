زراعة الإسماعيلية تبحث حلولًا عاجلة لمشكلات الري والصرف الصحي (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقدت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد شطا، وكيل الوزارة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة أبرز المعوقات التي تواجه أصحاب المزارع والشركات الزراعية، وفي مقدمتها مشكلات الري والصرف.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة وإجراء زيارات ميدانية للتعرف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل على وضع حلول عاجلة لها.

شارك في الاجتماع لجنة من ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة رشا فرحان، مدير عام المتابعة بالديوان، إلى جانب عدد من قيادات مديرية الزراعة، وممثلين عن القطاع الخاص، من بينهم حسام بنداري، عضو مجلس إدارة شركة 6 أكتوبر للإنتاج الحيواني، وإبراهيم عامر، ممثل مجموعة الشمس للزراعات المتطورة.

وتناول الاجتماع أهم التحديات المرتبطة بالري والصرف الزراعي وسبل ترشيد استخدام المياه، إضافة إلى دراسة مقترح إنشاء مصرف خاص يصب على مصرف المحسمة مباشرة، حيث تقرر تشكيل لجنة معاينة مشتركة من مديرية الزراعة ولجنة الصرف لدراسة مدى إمكانية التنفيذ، فضلًا عن بحث إنشاء محطة لمعالجة مياه.

وناقش الاجتماع مع شركة الشمس للزراعات المتطورة آليات التوسع في استخدام الطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطة للطاقة الشمسية، إلى جانب تبطين قنوات الري، وإمكانية إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في دعم المزارعين، وتطوير المنظومة الزراعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.