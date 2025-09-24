إعلان

منعهم خطر.. محافظ أسوان يوقف قرار حرمان المتأخرين من دخول المدارس

كتب : مصراوي

02:17 م 24/09/2025

مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على مسئولى التربية والتعليم، خاصة مديري المدارس بعدم منع الطلاب والطالبات من دخول مدارسهم فى حالة تأخرهم للحفاظ على سلامة أبنائنا، وعدم تعرضهم لأى حوادث أو قيامهم بأنشطة أخرى بعيداً عن الهدف الأساسى وهو التعليم، موجها إلى استخدام الطرق التربوية المتعددة فى عقاب الطلاب المتأخرين عن مواعيد طابور الصباح ، مع إستدعاء أولياء الأمور إذا لزم ذلك فى حالة تكرار التأخير بعيداً عن منعهم من دخول مدارسهم.

ومن جانبه قال محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تم إرسال تعليمات مشددة لمديرى المدارس بشأن عدم حرمان الطلاب والطالبات من اليوم الدراسى فى حالة تأخرهم عن مواعيد فتح المدرسة وطابور الصباح لضمان السلامة المطلوبة لهم، موضحاً أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم حل مشكلة 42 معلم للدراسات الاجتماعية "تعيين حديث" بعد عقد اجتماع مع عواقل ومجلس أمناء الآباء وأعضاء نقابة كوم أمبو، وتم الإبقاء على المعلمين من خلال إلغاء ندبهم من إدارة كوم أمبو إلى إدارة إدفو، وذلك لتحقيق الاستقرار المعيشي والمجتمعى لهم، وتخفيف مشقة السفر وأعباء التنقل عليهم ، مع إعادة توزيعهم على مدارس الإدارة بما يخدم مصلحة العملية التعليمية بشكل عام .

التربية والتعليم أسوان المتأخرين من دخول المدارس

