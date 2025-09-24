اللجنة الطبية تثبت لياقة "يوسف" للتعيين معيدًا بجامعة سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أفادت مصادر مطلعة بجامعة سوهاج، بأن الطالب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعته بقسم التاريخ كلية الآداب والمرشح تعيينه معيدًا بالجامعة، عُرض اليوم الأربعاء على القومسيون الطبي وأثبتت اللجنة الطبية لياقته للتعين، وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "يوسف" بجامعة الكوامل لاستلام قرار تعيينه.

وكان الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أعلن إنهاء أزمة الطالب يوسف خلف فتح الباب أحمد، الأول على دفعة كلية الآداب قسم التاريخ، وإنهاء إجراءات تعيينه معيدًا بالكلية، ليتمكن من تحقيق حلمه والمساهمة في بناء مسيرته الأكاديمية.

وأوضح النعماني أن الطالب يوسف صدر له قرار بتعيينه معيدا ضمن قرار رقم 1572 بتاريخ 13 أغسطس 2025، رفقة عشرين معيدًا آخرين، مؤكدًا أن الجامعة تدعم المتفوقين والمتميزين علميا ، وأن ضعف البصر لم يمنع الطالب يوسف يومًا من التفوق الدراسي وتحقيق المركز الأول في قسمه، مشيرا إلى أن العديد من العلماء والمفكرين قدموا إنجازات عظيمة للبشرية رغم إعاقاتهم .

وتواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والذي تواصل بدوره مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بشأن التقرير الطبي والذي صدر للطالب يوسف من القومسيون الطبي التابع لهيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج، وتم الاتفاق خلال الاتصال علي أن يقوم قسم الرمد بالمستشفى الجامعي بالكشف على الطالب واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجه.

وأضاف النعماني أنه تم مقابلة الطالب يوسف وطمأنته أن قسم الرمد بمستشفى الجامعة سوف يتولى إجراءات لعلاجه، حفاظًا على حقه في التعيين بوظيفة معيد بالجامعة، حيث أنه الأول على دفعته ويعد نموذجًا مشرفًا للاجتهاد والتفوق العلمي.