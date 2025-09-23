إعلان

حريق مفاجئ بسيارة جيب في بنها الحر وإخماده دون خسائر بشرية

كتب : مصراوي

08:41 م 23/09/2025

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


اندلعت النيران، اليوم الثلاثاء، في سيارة من نوع جيب أثناء سيرها على طريق بنها الحر في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية.


وفور الإخطار، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، وسط متابعة من رجال المرور لتأمين الطريق.


كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.




