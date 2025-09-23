الدقهلية-رامي محمود:

لقيت طالبة بالفرقة الأولى بكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية، مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة على طريق جمصة الساحلي أمام مدينة المنصورة الجديدة، وذلك حال عبورها الطريق لدخول بوابة الجامعة فى اليوم الرابع لانطلاق العام الدراسي 2025 -2026، وجرى إيداع الجثمان بمستشفى جمصة المركزي.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بوقوع حادث اصطدام سيارة باحدى الفتيات حال عبورها الطريق امام جامعة المنصورة الأهلية.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وبالفحص تبين مصرع الطالبة:"مريم محمد على، 18 عاما، طالبة بالفرقة الأولى بكلية التمريض بجامعة المنصورة الاهلية"، وذلك حال عبورها الطريق واصطدام سيارة بها.

جرى إيداع الجثمان مستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لمباشرة التحقيقات.

في السياق ذاته أصدرت جامعة المنصورة الأهلية، بيانا نعت خلاله الطالبة.

وتضمن البيان: "ينعي الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، باسمه وباسم منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، ببالغ الحزن والأسى، الطالبة/ مريم محمد علي محمد (المقيدة بالمستوى الأول بكلية التمريض) بجامعة المنصورة الأهلية، والتي توفيت إثر حادث أليم".

كما قدم رئيس الجامعة العزاء والمواساة لأسرتها وزملائها، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.