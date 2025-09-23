محافظ الوادي الجديد يوجّه بتخصيص برج سكني لإقامة الطالبات المغتربات

الوادي الجديد - محمد الباريسي:



وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الوحدة لمركز الخارجة بسرعة الانتهاء من التشطيبات الداخلية بأحد الأبراج السكنية الجديدة بشارع الشهيد حازم عبد الخالق في موعد أقصاه السادس من أكتوبر القادم، وتخصيصه كمقر إقامة للطالبات المغتربات؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد من الطلاب الراغبين في الإقامة بمقار سكن الطلاب التابع للمحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، ترافقه السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة فتح باب تلقي طلبات التقديم والحجز، و توفير الآثاث والتجهيزات اللازمة. كما وجّه بطرح المحال التجارية للإيجار لتوفير خدمات للطالبات.