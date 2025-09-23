بالصور- رفع كفاءة المسطحات الخضراء والميادين بمدينة الأقصر

الأقصر ـ محمد محروس:

كلف مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، الإدارة العامة للحدائق والبساتين تحت إشراف حاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر، وبمشاركة المهندس جبريل حسان مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين، بمواصلة أعمال في رفع كفاءة المسطحات الخضراء والميادين بمدينة الأقصر.

وجرى تجهيز الأحواض وزراعتها ورفع مخلفات ناتج القص والتهذيب بشارع النيابة الإدارية بحوض الـ 18 بمنطقة حي جنوب، كما تم قص وتقليم الأشجار والمسطحات الخضراء ورفع مخلفات القص في النصب التذكاري، ليظهر بالشكل الجمالي اللائق والمعهود، وذلك بمنطقة حي وسط، واستمرار الحفاظ علي المظهر الجمالي للمدينة.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل والاهتمام بنظافة الحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة.