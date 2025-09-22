إحالة أوراق المتهم بقتل خاله حرقًا بالأقصر إلى المفتي

قضت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، بإحالة أوراق المتهم بقتل خاله حرقًا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام عليه، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار باستخدام مواد قابلة للاشتعال.

تعود أحداث القضية إلى مارس 2024، حين أقدم المتهم على سكب مادة البنزين على خاله صالح كامل طه (67 عامًا)، أثناء عودته من أداء صلاة التراويح في شهر رمضان، ثم أشعل النار في جسده، مهددًا المارة لمنعهم من إنقاذه، ونقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث ظل يعاني من مضاعفات الحروق والتسمم لمدة عشرة أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم نفذ جريمته بدافع الانتقام، بعدما رفض خاله مرارًا الموافقة على زواجه من سيدة مطلقة تقيم بجواره ولديها ثلاثة أطفال، رغم محاولاته المتكررة لإقناعه.

يذكر أن محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم، كانت قد أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا بحق المتهم في وقت سابق، وأحالت أوراقه إلى المفتي الذي أيد الحكم، مؤكدًا عدم وجود ما يدرأ عنه القصاص.