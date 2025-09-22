بالأسماء - إصابة 16 شخصًا في انقلاب سيارة سوزوكي بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

شهد طريق أسيوط الغربي في نطاق محافظة الفيوم، اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة سوزوكي كانت قادمة من بعض قرى محافظة بني سويف في اتجاه القاهرة، بالقرب من كمين الروس بمركز الفيوم.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بانقلاب السيارة التي كانت تقل عمالًا إلى إحدى المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أمل رجب عبد المنعم (39 عامًا) وشقيقها أحمد (23 عامًا)، محمد مصطفى إسماعيل (5 سنوات)، صفاء رجب عبد المنعم (26 عامًا)، سامي خالد سيد (عامان)، جودي طه جابر (13 عامًا)، شهد طه جابر (17 عامًا) وشقيقها مصطفى (9 سنوات)، هبة رجب عبد المنعم (35 عامًا)، أنس أحمد منجي (15 عامًا) وشقيقته ضحى (13 عامًا) وشقيقه محمد (8 سنوات)، دعاء رجب عبد المنعم (30 عامًا)، زينة علي محمود (عامان)، موسين علي محمود (5 سنوات)، جميعهم مقيمون بمحافظة بني سويف.

جرى الدفع بـ9 سيارات إسعاف، تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام والتأمين الصحي.

وانتقل إلى موقع الحادث اللواء محمود حمدي، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، للإشراف على إخلاء المصابين وتنظيم حركة المرور.

وتبين أن سبب الحادث يرجع إلى انفجار الإطار الخلفي للسيارة بسبب حمولتها الزائدة، خاصة أنها كانت تقل بعض الأسر مع أطفالها، ما أدى إلى انقلابها على الجانب الأيمن للطريق المؤدي إلى منطقة المصانع بكوم أبو راضي. وأخطرت نيابة مركز الفيوم التي تتولى التحقيق في الحادث.