جامعة بنها تقفز 16 مركزًا محليًا في مؤشر نيتشر العالمي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن تحقيق الجامعة إنجازًا علميًا جديدًا بحصولها على المركز الـ13 محليًا بين 56 مؤسسة بحثية مصرية، متقدمة 16 مركزًا عن الفترة السابقة، وفق نتائج مؤشر نيتشر للأبحاث العلمية (Nature Index) عن الفترة من 1 يونيو 2024 وحتى 31 مايو 2025.

كما احتلت الجامعة المركز العاشر بين 32 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية.

وأشار الجيزاوي إلى أن جامعة بنها جاءت في المركز 4,244 عالميًا من بين 19,635 مؤسسة بحثية على مستوى العالم، متقدمة 1,957 مركزًا، كما احتلت المركز 2,475 بين 5,419 مؤسسة أكاديمية عالمية.

وأضاف أن مؤشرات التعاون البحثي الدولي للجامعة بلغت 85.7%، بينما سجل التعاون المحلي 14.3%. وأوضح أن مؤشر نيتشر يعد أحد أهم مؤشرات أداء البحث المؤسسي عالميًا، حيث يقيس الإنتاج العلمي للمؤسسات بشكل موضوعي من خلال عدد الأبحاث المنشورة في كبرى المجلات العلمية المرموقة في مجالات العلوم البيولوجية، الكيمياء، علوم الأرض والبيئة، علوم الصحة، والعلوم الفيزيائية.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة بنها صنفت هذا العام في أربع مجالات علمية، حيث جاءت لأول مرة في مجال الفيزياء بالمركز التاسع محليًا و2,676 عالميًا، وفي علوم الأرض والبيئة بالمركز الخامس محليًا و1,692 عالميًا.

وحققت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في الكيمياء بحصولها على المركز العاشر محليًا (بتقدم 11 مركزًا) و2,535 عالميًا، وفي العلوم البيولوجية بالمركز التاسع محليًا (بتقدم 6 مراكز) و3,555 عالميًا.

وهنأ رئيس الجامعة أساتذة الجامعة والباحثين وطلاب الدراسات العليا بهذا الإنجاز، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة غير المحدود للبحث العلمي من أجل تعزيز مكانتها الدولية وتحقيق مزيد من التميز والريادة.

ويُذكر أن مؤشر نيتشر يتيح للباحثين والمؤسسات متابعة الأداء البحثي ومقارنته بمؤسسات مماثلة عالميًا أو إقليميًا، مع قياس قوة التعاون البحثي بين الدول والجامعات والمؤسسات المختلفة، ومدى تطوره بمرور الوقت.