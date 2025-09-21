إعلان

وزير الشباب والرياضة يفتتح نادي الكشافة البحرية بالإسماعيلية (صور)

07:39 م الأحد 21 سبتمبر 2025
الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورافقه اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير المساعد لمحافظة الاسماعيلية ونائبًا عن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، نادي الكشافة البحرية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير.

وشملت أعمال التطوير على: تطوير الواجهة البحرية "الميناء البحري"، بالاضافة إلى تطوير المبنى الإداري والنزل الكشفي، وقاعة المحاضرات والمكتبة، كما تفقد السيد الوزير غرفة الحماية المدنية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا التطوير يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية الشاملة والاستراتيجية التي تضع "بناء الإنسان المصري" على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في الطاقات الشبابية.

وأضاف صبحي أن الوزارة لا تهدف لبناء الحجر فقط، بل تسعى لبناء البشر وتوفير بيئة حاضنة لإبداعات الشباب وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن الحركة الكشفية تمثل مدرسة متكاملة لبناء الشخصية وغرس قيم الولاء والانتماء والقدرة على مواجهة التحديات.

ووجَّه الوزير رسالة لشباب الكشافة بالإسماعيلية، حثهم فيها على استغلال كافة إمكانيات النادي ليكونوا نموذجًا مُشرِّفًا للشاب المصري الفاعل في مجتمعه والمشارك في مسيرة التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

