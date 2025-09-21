إعلان

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في أسوان.. والمحافظ يحيل الواقعة للتحقيق

05:48 م الأحد 21 سبتمبر 2025

أسوان - إيهاب عمران:

لقي عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان مصرعه، اليوم الأحد، صعقًا بالكهرباء أثناء إصلاحه كسرًا في ماسورة مياه بمنطقة كيما.

تعرض العامل، نوبي أحمد يوسف، للصعق الكهربائي أثناء عمله ضمن فرقة الصيانة الفنية على إصلاح الماسورة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، واجب العزاء لأسرة الفقيد وزملائه، وقرر إحالة الواقعة للنيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجه المحافظ بتكريم أسرة الفقيد في أول اجتماع للمجلس التنفيذي، مع صرف مكافأة مالية عاجلة من المحافظة لأسرته، تقديرًا لجهوده وتفانيه في عمله.

