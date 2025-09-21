محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي

الفيوم- حسين فتحى:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدرسة جامعة عين شمس الثانوية للبنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، والتي تضم 21 فصلاً، بإجمالي 935 طالبة، كما تفقد مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات التي تضم 44 فصلاً، بإجمالي 2100 تلميذ وتلميذة بجميع المراحل، رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، وثانوي، حيث تفقد المحافظ، الفصول الدراسية، لمتابعة العملية التعليمية والاطمئنان على سير الدراسة وانتظام الطلاب والطالبات داخل الفصول، مع بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور خالد قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، و رشا يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور عماد فكري وكيل إدارة غرب الفيوم التعليمية، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على حسن استقبال الطلاب، وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، مع تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، موجهاً بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات، لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي.

وأكد المحافظ، حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة، على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، موجهاً رؤساء المدن، بضرورة الحفاظ على النظافة العامة ورفع الإشغالات بالقرب من محيط المدارس، لتوفير الأجواء المناسبة للتعليم أمام الطلاب.

من جهته، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى انتظام الدراسة بجميع مدارس المحافظة وعددها 2167 مدرسة، تضم 986 ألف و770 تلميذاً وتلميذة، بالعام الدراسي الجديد 2025/2026، منها عدد 602 مدرسة للتعليم الابتدائي، و372 للتعليم الإعدادي، و63 مدرسة للتانوي العام، و101 مدرسة للتعليم الفني، كما تشمل عدد 111 مدرسة للتعليم الخاص عربي ولغات، و583 للتعليم المجتمعي، و318 لرياض الأطفال، و17 مدرسة للتربية الخاصة.

وأضاف، أنه جرى استلام الكتب الدراسية من الوزارة وتوزيعها على الإدارات التعليمية، وجاري تسليمها للتلاميذ بمختلف مدارس المحافظة، لافتاً إلى أنه تم سد العجز من المعلمين والمعلمات بمختلف المدارس من خلال معلمي الحصة، حرصاً على انتظام سير العملية التعليمية.