بالأسماء.. تشكيل الدوائر الجنائية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد المستشار ماجد جبران، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى مشروع توزيع العمل المبدئي للجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف طنطا من بينهم قضاة مأموريتي استئناف كفر الشيخ وفوه للدوائر الجنائية والمستأنف جنايات.

تُشكل دائرة محكمة مستأنف جنايات كفر الشيخ من المستشار بهجات عبداللطيف بهجات داود، رئيسًا للمحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين عبد السلام عبدالغفور عبدالسلام الخولي، رئيسًا، وأحمد طاهر سيد أحمد شتا، رئيسًا، وأحمد مصطفى حافظ أحمد قنديل، نائبًا، وتختص الدائرة بنظر القضايا الجنائية المستأنفة بدوائر قسم أول وثان، ومركز كفر الشيخ، والرياض، والحامول، والبرلس، وبيلا، وسيدي سالم.

وتُشكل الدائرة الأولى من المستشار شريف عبدالوارث فارس حنيش، رئيسًا للمحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين حمدي معوض معوض عبدالتواب، رئيسًا، وحاتم محمد إبراهيم كشك، نائبًا، وأحمد محروس عبدالرازق علي عجرمة، مستشارًا، وتختص بنظر القضايا الجنائية بدوائر مركز بيلا، وقسم أول كفر الشيخ.

وتُشكل الدائرة الثانية من المستشار محمد مصطفى كمال محمد سليم، رئيسًا للمحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل تادرس، رئيسًا، ومحمد السيد جبر يوسف قزامل، رئيسًا، ومحمد عزمي محمد نور أبوزيد، نائبًا، وتختص بنظر القضايا الجنائية بدوائر قسم ثان كفر الشيخ، ومركز كفر الشيخ.

والدائرة الثالثة تُشكل من المستشار إيهاب محمد حشمت حامد الشنواني، رئيسًا للمحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد زغلول بسطويسي، رئيسًا، ومحمد عبدالله محمد عبدالكريم، رئيسًا، ومحمد محمد كمال محمود الديب، رئيسًا، وتختص بنظر القضايا الجنائية بدوائر مركز الحامول، ومركز الرياض.

تُشكل دائرة محكمة مستأنف جنايات فوه من المستشار وفيق شوقي ملك بسطا، رئيسًا للمحكمة، وعضوية المستشارين شريف محمد مجدي إسماعيل محمد الجندي، رئيسًا، محمد فاروق عبدالسلام الغنيمي، رئيسًا، ومحمد محمد عبدالله محمد حمودة، نائبًا، نائبًا، وتنظر القضايا الجنائية المستأنفة بدوائر فوه، وقلين، ومطوبس، ودسوق.

وتُشكل الدائرة الأولى من المستشار خالد قطب عبدالعال بدر الدين، رئيسًا للمحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالرحمن عبدالعاطي، نائبًا، ومحمد ناصر محمد بلبع، نائبًا، ومحمد محمود سعد محمد يوسف، مستشارًا، وتنظر القضايا الجنائية أرقام زوجي قسم ومركز دسوق، وفردي مطوبس، وفوه.

كما تُشكل الدائرة الثانية من المستشار سامح فؤاد سعد إبراهيم، رئيسًا للمحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد خيري فرحات موسى الشرنوبي، رئيسًا، وطارق محمد عبدالمجيد محمود، مستشارًا، وتنظر القضايا الجنائية فردي قسم ومركز دسوق، وزوجي مركزي مطوبس، وقلين.

وتُشكل الدائرة الثالثة من المستشار محمد السيد محمد عبده سعد، رئيسًا للمحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين طارق فؤاد مصطفى شرابي، رئيسًا، وأحمد عبدالعزيز محمد مطر، رئيسًا، وتنظر القضايا الجنائية بمركزي البرلس، وسيدي سالم.