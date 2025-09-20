إعلان

وفاة شقيقة سعد الزنط الخبير في الإدارة بكفر الشيخ

04:38 م السبت 20 سبتمبر 2025

الدكتور سعد الزنط

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفيت شقيقة الدكتور سعد الزنط، خبير الإدارة ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، بمسقط رأس الأسرة بمدينة بيلا في كفر الشيخ.

وأعلنت الأسرة عن تشييع جنازة الفقيدة فاطمة عطوة إبراهيم الزنط، شقيقة خبير الإدارة، اليوم السبت بمدينة بيلا، بإقامة صلاة الجنازة عليها بمسجد الجبانة، ليوارى جثمانها الثرى بمقابر الأسرة بالمدينة.

ومن المقرر أن يستقبل الدكتور سعد الزنط العزاء في وفاة شقيقته مساء اليوم بمضيفة المعداوي بمدينة بيلا.

ويحظى الدكتور سعد الزنط بمكانة كبيرة بين أبناء محافظة كفر الشيخ، حيث حرص العديد من الأهالي والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء والمواساة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سعد الزنط وزارة الزراعة تشييع جنازة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بطريق بني غالب بأسيوط

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة