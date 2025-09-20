وفاة شقيقة سعد الزنط الخبير في الإدارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

توفيت شقيقة الدكتور سعد الزنط، خبير الإدارة ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، بمسقط رأس الأسرة بمدينة بيلا في كفر الشيخ.

وأعلنت الأسرة عن تشييع جنازة الفقيدة فاطمة عطوة إبراهيم الزنط، شقيقة خبير الإدارة، اليوم السبت بمدينة بيلا، بإقامة صلاة الجنازة عليها بمسجد الجبانة، ليوارى جثمانها الثرى بمقابر الأسرة بالمدينة.

ومن المقرر أن يستقبل الدكتور سعد الزنط العزاء في وفاة شقيقته مساء اليوم بمضيفة المعداوي بمدينة بيلا.

ويحظى الدكتور سعد الزنط بمكانة كبيرة بين أبناء محافظة كفر الشيخ، حيث حرص العديد من الأهالي والشخصيات العامة على تقديم واجب العزاء والمواساة.