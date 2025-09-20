إعلان

لنشره محتوى مخالف.. المحكمة تحدد موعد الحكم على "ميشو" بالإسكندرية

01:30 م السبت 20 سبتمبر 2025

المتهم

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

حددت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية جلسة 27 سبتمبر للنطق بالحكم على المتهم الشهير بـ"طارق ميشو" لنشره وتصوير مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، تمثل اعتداءً على قيم المجتمع، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود حسن، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد حمودة، وبحضور سكرتير المحكمة مصطفى يسري.

كانت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام المتهم بتصوير مقاطع منافية للآداب العامة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تقنين الإجراءات، جرى ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته هاتف محمول احتوى على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية التي حددت جلسة النطق بالحكم.

المحكمة الاقتصادية طارق ميشو
