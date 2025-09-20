الوادي الجديد - محمد الباريسي:



أجرى قطاع الطب البيطري بالوادي الجديد، برئاسة الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري، سلسلة من الحملات المكثفة خلال الفترة الأخيرة شملت مختلف مراكز المحافظة.

أكدت الدكتورة إيمان خضر، مدير الإرشاد البيطري بالوادي الجديد، اليوم، أنه جرى اختبار 170 رأس أغنام و13 رأس ماعز ضد مرض البروسيلا في إطار أعمال إدارة الأمراض المشتركة.

أوضحت "خضر"، أن الحملات أسفرت عن معالجة 138 حيوانًا، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي الظاهري على 70 رأس أبقار و15 رأس غنم، إلى جانب 150 طائر دواجن. كما شملت الجهود التفتيش على 12 طنًا من اللحوم المجمدة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أكدت مدير الإرشاد البيطري، أن الفرق البيطرية قامت بتحصين 9101 حيوان ضد الحمى القلاعية (سلالةSat1، و230 حيوانًا ضد الحمى القلاعية متعددة وحمى الوادي المتصدع، وفيما يخص قطاع الدواجن، جرى سحب 52 عينة ما قبل التسويق من 5 مزارع تضم نحو 45.5 ألف طائر، إضافة إلى متابعة حركة نقل 10,460 طائرًا خارج نطاق المحافظة.

- ندوات إرشادية وخدمات للمربين

أفادت إيمان، بأن المديرية عقدت 4 ندوات إرشادية حضرها 59 مستفيدًا من المزارعين والمربين، بهدف رفع الوعي البيطري وتعزيز ممارسات الرعاية السليمة للحيوانات والدواجن.

كشفت إيمان، عن فحص 11 حالة تناسلية باستخدام تقنيات السونار، وتنفيذ 21 حالة تلقيح صناعي، و17 فحصًا إضافيًا بالموجات فوق الصوتية لرصد الحالات المرضية والتأكد من القدرة التناسلية للحيوانات.

قالت إيمان، إنه فيما يخص قسم الترقيم والتسجيل، جرى تسجيل وترقيم 82 رأس أبقار و117 رأس أغنام، وذلك لضمان تتبع الحيوانات والحد من انتشار الأمراض عبر منظومة حديثة للتوثيق.

ولفتت، إلى أن بالنسبة إلى إدارة المجازر والتفتيش على الأسواق، فقد وصل أعداد المذبوحات بالمجازر الرسمية على النحو التالي:

•مجزر الفرافرة: ذبح 8 عجول بقرية.

•مجزر المنيرة: 20 عجل بقرى وعجل جاموسي.

•مجزر بولاق: 20 عجل بقرى وبقرة واحدة.

•مجزر الراشدة: 22 عجل بقرى وبقرتان.

•مجزر القصر: 7 عجول بقرية.

•مجزر الجديدة: عجل بقرى.

•مجزر غرب الموهوب: 3 عجول بقرية ورأس غنم.

•مجزر باريس: 4 عجول بقرية.

•مجزر بلاط: عجلان بقرى وبقرة واحدة.





