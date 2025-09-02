بمكبس حشيش وبندقية آلية.. تفكيك أخطر مصنع للمخدرات في فايد

إعلان

10:51 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

حملات أمنية - أرشيفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في ضربة أمنية ناجحة، فككت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة، حوّل وكرًا سريًا بمدينة فايد إلى مصنع لتصنيع وكبس مخدر الحشيش.

وبناءً على معلومات مؤكدة وردت لرئيس مباحث فايد، أفادت بقيام مسجلين خطر بإدارة وكر سري لتصنيع المخدرات وكبسها.

بتوجيهات اللواء أحمد عليان، مدير إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية، تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الوكر وضبط القائمين عليه.

داهمت قوة أمنية بقيادة العميد مصطفى عرفة، رئيس مباحث الإسماعيلية، الوكر وضبطت المتهمين متلبسين وبحوزتهم ماكينة كبس وتصنيع، وبندقية آلية، وسلاح خرطوش، ومبالغ مالية كبيرة.

كما تحفظت القوات على سيارة كانت تُستخدم في ترويج المخدرات. وقد أمرت نيابة فايد بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات مع التحفظ على كافة المضبوطات.

