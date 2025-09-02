مصرع طفلة في حريق داخل شقة سكنية بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت طفلة مصرعها اليوم الثلاثاء، إثر إصابتها بحروق متفرقة في أنحاء الجسم، عقب اندلاع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة شارع المحكمة بدائرة مركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، باندلاع حريق داخل شقة سكنية، إثر ذلك انتقلت قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع البلاغ وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

أسفر الحريق عن وفاة طفلة عمرها 5 أعوام، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.