صحة سوهاج تضبط أدوية منتهية الصلاحية بمركز حضانات غير مرخص فى ساقلتة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية داخل أحد مراكز الحضانات غير المرخصة بمركز ساقلتة شرقي المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وتعليمات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية.

وأوضح دويدار، أن الحضانة المضبوطة تعمل بدون ترخيص، ومخالفة للاشتراطات الصحية وسياسات مكافحة العدوى، في انتهاك صريح لقانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة، وقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية الخاصة.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر إلى أن فريق التفتيش قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المديرية مستمرة في شن حملاتها اليومية على جميع المنشآت الصحية الخاصة بمختلف تخصصاتها بجميع مراكز المحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة للمواطنين.