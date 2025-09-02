إعلان

صحة سوهاج تضبط أدوية منتهية الصلاحية بمركز حضانات غير مرخص فى ساقلتة

01:23 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط أدوية منتهية الصلاحية (1)
  • عرض 4 صورة
    ضبط أدوية منتهية الصلاحية (2)
  • عرض 4 صورة
    ضبط أدوية منتهية الصلاحية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية داخل أحد مراكز الحضانات غير المرخصة بمركز ساقلتة شرقي المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وتعليمات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية.

وأوضح دويدار، أن الحضانة المضبوطة تعمل بدون ترخيص، ومخالفة للاشتراطات الصحية وسياسات مكافحة العدوى، في انتهاك صريح لقانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة، وقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية الخاصة.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر إلى أن فريق التفتيش قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المديرية مستمرة في شن حملاتها اليومية على جميع المنشآت الصحية الخاصة بمختلف تخصصاتها بجميع مراكز المحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط أدوية منتهية الصلاحية صحة سوهاج مركز حضانات غير مرخص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح