الأقصر - محمد محروس:

ألقت مباحث مديرية أمن الأقصر، القبض على مسجل خطر وله نشاط اتجار بالمخدرات بناحية نجع الخطباء دائرة البندر، عقب ورود معلومات مؤكدة حول نشاطه الإجرامي والغير مشروع.

تلقى اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط «ا.ا.ح» 33 عاماً، عاطل ومقيم بمنطقة نجع الخطباء دائرة بندر الأقصر، وبحوزته سلاح نارى وحشيش من شابو، والسابق اتهامه فى عدد 17 قضية ما بين «سلاح - خطف- استعمال قوة- شروع في قتل».

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس المباحث، من ضبط المسجل الخطر أثناء قيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة نارية من ذات العيار، و كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وكميات من المادة الكريستالية البيضاء الشابو، ومبلغ مالي وهاتف.

وبمواجهة المسجل خطر بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والسلاح الناري وسيلة للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.