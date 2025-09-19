قافلة طبية ببني سويف تفحص 1102 مواطن وتقدم ندوات توعوية (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، قافلة طبية بقرية جزيرة أبو صالح التابعة لمركز ناصر، ضمن جهود دعم مستوى الخدمات الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وجرى توقيع الكشف الطبي على 1102 مواطن في 6 تخصصات هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، وتنظيم الأسرة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية. كما تم إجراء 51 تحليل دم وطفيليات، و10 حالات أشعة، و30 موجات فوق صوتية.

وتضمنت القافلة ندوات تثقيفية وصحية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات عن الأمراض المعدية مثل: الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، إلى جانب الأمراض غير المعدية مثل الضغط والسكر والسمنة، فضلًا عن أورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية والمنزلية، والتغذية السليمة للحوامل والأطفال وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.