بالصور - حملة مكبرة بأسواق الخارجة تضبط سلعًا فاسدة ومخالفات

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حملة مكبرة مشتركة على أسواق مركز الخارجة، بالتعاون بين رئاسة المركز ومديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين.

وأكد المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له، أن الحملة هدفت إلى ضمان جودة السلع ومنع الاحتكار والتلاعب بالدعم المخصص للمواطنين.

وقال المتولي: "إن الحملة شاركت فيها أقسام الرقابة والمتابعة والإشغالات، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، واستهدفت المخابز البلدية والأسواق ومحال البقالة والعطارة ومستحضرات التجميل".

وأشار "المتولي" إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 14 مخالفة تموينية، تضمنت 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، كما جرى التحفظ على بعض السلع التموينية منتهية الصلاحية لعرضها على الجهات المختصة، وتحرير إنذارات لبعض المحلات المنتهية تراخيصها.

ولفت رئيس مركز ومدينة الخارجة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على النيابة العامة.