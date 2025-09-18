إعلان

إزالة 961 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

03:06 م الخميس 18 سبتمبر 2025

تعد على الأراضي الزراعية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ارتفاع أعداد حالات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ 27 إلى 961 حالة.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة تضمنت 482 حالة تعد على أراضي أملاك دولة، و 479 على الأراضي الزراعية، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية، وجهات الولاية المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 27 من حملات الإزالة يجري تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر أغسطس، و سبتمبر، و أكتوبر، حيث بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي وجرى خلالها إزالة 849 حالة تعد، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري، وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة بدءا من 4 إلى 24 أكتوبر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعد على الأراضي الزراعية أملاك الدولة بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون