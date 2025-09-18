جامعة أسيوط تستعد لاستقبال الطلاب الجدد بحفل تحية العلم السبت المقبل

أسيوط ـ محمود عجمي:

أنهت جامعة أسيوط، استعداداتها لاستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2025/2026، من خلال تنظيم احتفالية كبرى تبدأ من اليوم الأول للدراسة، وتشمل طابور عرض ومراسم رفع العلم إيذانًا بانطلاق العام الجامعي، إلى جانب خطة متكاملة للأنشطة الطلابية الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية.

يقام الحفل تحت رعاية وحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر" وعدد من الإدارات المختصة، بهدف تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى الطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن الجامعة ستنظم يوم السبت المقبل، الموافق 20 سبتمبر، حفل افتتاح العام الدراسي الجديد وتحية العلم في تمام الساعة الثامنة صباحًا أمام المبنى الإداري، مؤكدًا أن تحية العلم تمثل رمزًا للانتماء والولاء للوطن، وتعكس القيم التي تحرص الجامعة على ترسيخها في نفوس طلابها.

وأضاف أن هذا التقليد السنوي يهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في المجتمع الأكاديمي، مع الالتزام بالقيم والمبادئ التي تؤهلهم ليكونوا أفرادًا متميزين ومسؤولين في مختلف المجالات.

وعقب مراسم تحية العلم، يقام حفل رسمي بقاعة الدكتور محمد رأفت، يتضمن كلمات لرئيس الجامعة ونائبه لشئون التعليم والطلاب، وكلمة لممثل الطلاب، إلى جانب عرض فيلم قصير عن الجامعة وكلياتها والخدمات التي تقدمها، لتعريف الطلاب الجدد بفرص الأنشطة الأكاديمية والثقافية والرياضية المتاحة لهم.

وأكد المنشاوي أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق الدراسة، من إعلان الجداول الدراسية، وإنهاء أعمال الصيانة والتجهيزات بالكليات، إلى تطوير القاعات والمعامل والورش، لضمان بداية قوية للعام الجامعي.

وشدد رئيس الجامعة على حرصه أن يكون اليوم الأول للدراسة بداية فعلية وجادة للعملية التعليمية، مع تهيئة مناخ أكاديمي ملائم يتيح للطلاب الاندماج السريع في الدراسة والتواصل مع عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم استمرار ريادة جامعة أسيوط في تقديم تعليم متميز.