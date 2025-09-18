القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شاركت جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور تامر سمير في فعاليات مؤتمر "الجامعات الرقمية في العالم العربي 2025"، الذي استضافته العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025، بحضور نخبة من قادة الجامعات وخبراء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من مختلف الدول العربية.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث الإقليمي البارز تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز حضورها الدولي في المحافل العلمية والأكاديمية، والتفاعل مع التطورات المتسارعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما يواكب متطلبات التعليم العالي الحديث ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

وشارك الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية في جلسة نقاشية بعنوان “بناء جامعات قادرة على الصمود: دمج التحول الرقمي في الأطر الاستراتيجية”، حيث ناقش مع عدد من الخبراء استراتيجيات تطوير وتنفيذ خطط التحول الرقمي، وضمان دعم القيادة العليا لهذه الخطط، بالإضافة إلى استعراض الجداول الزمنية للتحول الرقمي وسبل تعزيز مرونة الجامعات في مواجهة التحديات المستقبلية.

وشهد المؤتمر حضور شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري مدير وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة في سلطنة عُمان، ومعالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان، إلى جانب الدكتور محمد بن حمدان البادي رئيس الجامعة العربية المفتوحة.