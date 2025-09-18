القليوبية ترفع درجة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة اليوم الخميس، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

جاء ذلك تحت رعاية معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف ومعالي محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

شهد الاجتماع مناقشة شاملة لكافة التفاصيل المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد في جميع المراحل التعليمية، حيث تناول متابعة جاهزية المدارس والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والدهانات والتشجير والتأكد من توافر الأثاث المدرسي المناسب داخل الفصول ومراجعة مصادر الكهرباء والمياه وسلامة المباني، إلى جانب التأكيد على سرعة تسليم الكتب للطلاب منذ اليوم الأول للدراسة ومتابعة توافر الوسائل التعليمية والمعامل وحجرات الأنشطة.

كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة موقف العجز والزيادة في هيئات التدريس والعمل على سد العجز قبل بدء الدراسة مع التشديد على ضرورة الانضباط والالتزام من اليوم الأول وتفعيل الأنشطة التربوية والفنية والرياضية منذ الأسبوع الأول وانتظام طابور الصباح وتحفيز الطلاب على الالتزام بالقيم والانضباط، إضافة إلى تسجيل الغياب اليومي إلكترونيًا وإخطار الوزارة والمديرية بالنسبة المقررة ومتابعة خطة الإخلاء والطوارئ بكل مدرسة والتنسيق مع مديرية الأمن والصحة لتأمين المدارس ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية ومنع التدخين داخل المدارس والدواوين.

وأكد مدير المديرية أيضًا على متابعة جاهزية الورش والمعامل بمدارس التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والتنسيق مع جهات التدريب العملي لتوفير فرص تدريبية للطلاب، مشددًا على أهمية الجاهزية الكاملة لبدء الدراسة دون أي معوقات وعلى المتابعة الميدانية المستمرة من قبل مديري الإدارات وإرسال تقارير يومية عن سير العملية التعليمية إلى المديرية.

وفي ختام الاجتماع دعا مصطفى عبده إلى تكاتف جميع عناصر المنظومة التعليمية لضمان نجاح العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام يمثلان الأساس لتحقيق بيئة تعليمية أفضل تسهم في بناء مستقبل مشرق لأبناء مصر.