جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في التعاون الصناعي والدولي

الدقهليةـ رامي محمود:

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة،بمحافظة الدقهلية، حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال التعاون الصناعي والدولي، وفق نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2025 الصادر عن مؤسسة التايمز البريطانية لتصنيف الجامعات.

جاءت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى محليًا، وهو ما يعكس قوة الجامعة في الانفتاح الأكاديمي والبحثي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والعلمية العالمية.

ويعتمد التصنيف على قياس مؤشرات التوقعات الدولية، بما يشمل أعضاء هيئة التدريس والطلاب الدوليين والتعاون البحثي المشترك، إلى جانب التعاون الصناعي الذي يعكس حجم الدخل الصناعي و استشهادات براءات الاختراع.

أكد الدكتور شريف خاطر أن تصدُّر جامعة المنصورة لهذا التصنيف المرموق يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وجهود الدولة في تعزيز الابتكار وربط التعليم الجامعي بالصناعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال خططها الاستراتيجية إلى تنفيذ توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنافسية العالمية للجامعات المصرية.

كما وجَّه رئيس الجامعة التهنئة إلى أسرة جامعة المنصورة من مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مشددًا على أن هذا النجاح ثمرة جهود جماعية متكاملة، ودافع قوي لمزيد من الإنجازات التي تعزز دور الجامعة كبيت خبرة علمي وبحثي وريادي على المستويين المحلي والعالمي.

وأشار أيضًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس ما تنفذه الجامعة من خطط استراتيجية طموحة في مجالات التطوير الأكاديمي والبحثي، مؤكدًا على أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم طلابها وباحثيها لتحقيق مزيد من الإنجازات العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها جامعة المنصورة في دعم البحث العلمي وتوسيع شراكاتها الدولية مع كبرى الجامعات والمؤسسات الصناعية حول العالم، بما يسهم في تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكد أن الجامعة مستمرة في توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي والصناعي، بما يدعم مسيرة التطوير الشامل الذي تشهده مصر في مختلف المجالات.

يذكر أن هذا النجاح يضاف إلى سلسلة إنجازات جامعة المنصورة في مختلف التصنيفات الدولية، ليُرسِّخ مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات الرائدة في مصر والمنطقة، ونموذجًا متميزًا يجمع بين التميز الأكاديمي والبحثي والانفتاح الصناعي والدولي.