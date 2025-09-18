إعلان

مأساة على ضفاف الملاح.. غرق أب وابنه في ترعة بأسيوط

12:52 م الخميس 18 سبتمبر 2025

غرق أب وابنه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط، اليوم الخميس، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع أب ونجله غرقًا في مياه ترعة الملاح بمنطقة الأربعين.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا بالواقعة، حيث كشفت التحريات الأولية أن الضحيتين هما "رزق. م. أ" 40 عامًا، ونجله "ياسين" 8 أعوام.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة أحدهما، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل فرق البحث جهودها لانتشال الجثة الثانية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق أب وابنه ضفاف الملاح أسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

التعليم: مصروفات العام الدراسي 2026 تُسدد إلكترونيًا فقط
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يخالف التوقعات ويهبط ببداية تعاملات الخميس