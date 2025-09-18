بدء التشغيل التجريبي لكوبري وممشى الكورنيش الغربي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية بحي غرب سوهاج، لمتابعة أعمال التطوير الجارية لربط المرحلة الأولى والثانية لمشروع توسعة الكورنيش الغربي، والتشغيل التجريبي لكوبري وممشى الكورنيش، ورفع كفاءة منطقة مستشفى اليوم الواحد، وتطوير بوابة حي غرب، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير المساعد، والنائبة ألفت المزلاوي، والنائب أحمد عواجة، أعضاء مجلس النواب، والنائبة رشا إسحاق عضو مجلس الشيوخ، والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال التطوير المنتهية بتطوير ميدان المدينة الطبية وإنشاء نافورة بالميدان عليها شعار المحافظة، وكذلك تفقد تطوير البوابة الجنوبية للحي بداية الكورنيش، واللتان تم تطويرها من خلال المساهمة المجتمعية، موجهًا بالحفاظ على ما تحقق من إنجاز ومتابعة أعمال النظافة والصيانة بصفة مستمرة .

ثم تفقد المحافظ التشغيل التجريبي لكوبري وممشى الكورنيش الغربي الرابط بين المرحلة الأولى والثانية لتوسعة وتطوير الكورنيش الغربي، وذلك بطول 250 متراً وعرض 13.5 مترا، وقد شملت الأعمال تطوير متكامل تضمن " إقامة مسلات فرعونية، وأعمدة ديكورية، وبرجولات خشبية، وممشى سياحي "، بما يحقق نقلة حضارية ويعزز من الطابع الجمالي للمكان.

ووجه المحافظ بعمل مطب صناعي وفقا للمواصفات القياسية أمام الدوران المروري لتهدئة سرعة السيارات، والبدء الفوري في استكمال باقي الأعمال بعد التحويل المروري على الكوبري الجديد، وذلك من خلال استكمال الطريق الموازي بالكوبري القديم وصيانة وترميم الكوبري، وتطوير المنطقة أمام نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، وكذلك المنطقة ما بين مديرية التربية والتعليم وكوبري أخميم، كما أبدى المحافظ بعض الملاحظات بشأن تطبيق الهوية البصرية بالمنطقة، مشددا على أهمية الالتزام بالمواصفات والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن .

والتقى المحافظ خلال الجولة بعدد من المواطنين، واستمع إلى شكاواهم ومقترحاتهم، موجهاً بدراسة الشكاوى والعمل على سرعة حلها، ووضع مقترحاتهم بالنسبة لأعمال التطوير في عين الإعتبار.

وكشف " سراج " أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل لتخدم رؤية وخطة المحافظة في أن تجعل سوهاج متحفا مفتوحا أمام السياحة الوافدة والزائرين من المحافظات الأخرى، ودعم وضع سوهاج على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، والعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة حضارية تليق بأبناء سوهاج، وذلك بالتوازي مع خطط الدولة للتنمية الشاملة المستدامة، ورؤية القيادة السياسية مصر 2030 .