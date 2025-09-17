إصابة سيدة في انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصيبت سيدة إثر انهيار شرفة بالطابق الخامس من عقار سكني في شارع أم السلطان بمنطقة مينا البصل غرب الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، وذلك أثناء مرورها أسفل العقار لحظة وقوع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من شرفة العقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى تطويق المنطقة ورفع آثار الانهيار.

وبالمعاينة الأولية، تبين أن الانهيار طال أجزاء خارجية من شرفة بالطابق الخامس، ما أسفر عن إصابة السيدة بجروح متفرقة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

جرى تحرير محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما شكلت الأجهزة المعنية لجنة هندسية لفحص العقار وتحديد مدى خطورته على السكان.