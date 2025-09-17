من سكب الجاز على "عيش الناس" في طحلة بردين؟

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتورة عبلة الألفي، مساعد وزير الصحة لشؤون السكان، اليوم الأربعاء، انطلاق برنامج عملي مكثف للتوعية الأسرية بقرية بخانس في مركز أبوتشت.

يهدف البرنامج، الذي يستمر لمدة شهر، إلى تنفيذ حملات توعوية ميدانية في مجالات الصحة العامة والتغذية والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لتدريب الشباب وخلق فرص عمل.

خلال جولة سبقت المؤتمر، تفقد المحافظ ومساعد الوزير مركز طب الأسرة بالقرية، ووجها بضرورة تفعيل الخدمات لتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن الخطة تستهدف تحسين المؤشرات السكانية، وتنمية الأسرة، وخفض معدلات الولادة القيصرية غير المبررة. كما أعلن المحافظ عن تدشين مبادرة "قرية بخانس بلا أمية"، موجهًا كافة القطاعات الخدمية بالتعاون لإنجاحها.