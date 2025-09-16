طلقات في الرقبة والوجه.. إصابتان في مشاجرة مسلحة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصيب شخصان بطلقات نارية في الرقبة والوجه، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بقرية السكساكة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.

وكانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت إخطارًا بالواقعة، وتبين من التحريات إصابة كل من "أحمد. ح"، 54 عامًا، بطلق ناري نافذ بالرقبة، و"محمد. ح"، 50 عامًا، بطلق ناري بالوجه.

تم نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي، قبل تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد لخطورة حالتيهما الصحية.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.