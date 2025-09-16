إعلان

مصرع مزارع وابنه في تجدد خصومة ثأرية بقنا

03:32 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

موقع الحادث

قنا- عبدالرحمن القرشي :

شهد مركز دشنا بمحافظة قنا حادثًا دمويًا جديدًا إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين، أسفر عن مقتل مزارع ونجله بطلقات نارية أثناء تواجدهما داخل سيارة ربع نقل بجوار معدية دشنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا يفيد بمصرع حسين. ا ونجله عمرو، عقب استهدافهما من قِبل مجهولين على خلفية الخصومة، حيث جرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي "فاو المؤقت".

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما كلفت وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الحادث وضبط الجناة المتورطين.

مصرع مزارع وابنه خصومة ثأرية قنا
