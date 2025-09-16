بعد قرار تكليفهم.. 33 خريجًا من تمريض جنوب سيناء يستغيثون بالمحافظ

جنوب سيناء – رضا السيد:

ناشد 33 طالبًا وطالبة من خريجي معهد التمريض بجنوب سيناء، دفعة 2023 دور ثاني التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، بالتدخل لحل أزمة تكليفهم للعمل بفرع الهيئة بالإسماعيلية والأقصر بقرار رقم 455، لمنع اغترابهم لكونهم من مواليد المحافظة، ولديهم المستندات التي تؤكد ذلك.

وقال عبد الله عبد المنعم، أحد المتظلمين، إنه جرى تكليف خريجي الدور الأول من نفس الدفعة بالعمل داخل محافظة جنوب سيناء، ونص قرار تكليف الدور الثاني لنفس الدفعة في المادة رقم 7، بأنه على المكلفين استدعائهم لاستلام عملهم على محل إقامتهم القرين بأسمائهم.

وأكد "عبد الله"، أن 96% من المكلفين من خريجي الدور الأول جرى استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، مما أسفر عن وجود عجز بجنوب سيناء، إضافة إلى الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير في بعض المنشآت الطبية، ومن المقرر أن يجري افتتاحها قريبًا، وستكون في حاجة إلى أطقم تمريض لسد العجز.

وأوضحت أسماء محمد منصور، إحدي المتضررات، إن جميعهم من أبناء المحافظة، وبعض السيدات متزوجات وظروفهن الاجتماعية لا تسمح الإغتراب، في حين أن الفترة المقبلة سيكون فرع الهيئة بالمحافظة في حاجة إلى أطقم التمريض، مناشدة الجميع بمراجعة قرار التكليف، وإعادة توزيعهم بما يتيح لأبناء المحافظة أداء عملهم داخل نطاق المحافظة، لتخفيف الأعباء عليهم.

وطالب أشرف السيد، بالنظر إلى استغاثتهم بعين الرأفة، لكونهم في بداية حياتهم، خاصة أن تواجدهم للعمل داخل المحافظة سيوفر عليهم أعباء مادية أسرهم في حاجة إليها.

وأشارت آلاء علي، إلى أن تكليفهم بالعمل خارج المحافظة، سيتسبب في مشاكل أسرية، وأعباء مادية.