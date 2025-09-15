لاستيعاب الأعداد.. محافظ أسيوط يقرر فتح 44 قاعة جديدة لرياض الأطفال

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، موافقته على فتح 44 قاعة جديدة بمرحلة رياض الأطفال "KG1" للعام الدراسي 2025/2026، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة بمختلف مراكز المحافظة، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين.

وجاء القرار بناءً على توصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم، برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة، وعضوية المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، بالإضافة إلى موجّه عام رياض الأطفال ومديري إدارتي التجريبيات والتعليم الخاص.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والاستجابة الفورية للزيادة الملحوظة في أعداد المتقدمين للمدارس الرسمية والخاصة، مشيرًا إلى أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية القومية للتعليم ورؤية مصر 2030، ويتضمن النزول بسن القبول لتوفير فرص تعليمية أوسع.

وأوضح المحافظ أن القاعات الجديدة تستهدف الأطفال الذين تجاوزوا سن الخامسة، وتُعد خطوة مهمة نحو تخفيف الكثافات الطلابية داخل الفصول ودعم جهود الدولة في التوسع بمرحلة رياض الأطفال.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن اللجنة أجرت دراسة دقيقة لتوزيع الأطفال المتقدمين على المدارس المختلفة، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن وفقًا للضوابط المنظمة لعملية القبول.