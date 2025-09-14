3 مصابين من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب موتوسيكل على الطريق الواصل بين الفرافرة وقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، على بعد 6 كيلومترات من الفرافرة، وأسفر عن 3 مصابين هم عماد فايز عبدالرحمن، 42 عامًا، ونجله محمد عماد فايز 7 أعوام، وزوجة المصاب الأول، حنان أحمد عبدالرحمن 33 عامًا، جرى نقلهم عبر الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.