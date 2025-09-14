إعلان

3 مصابين من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد

02:37 م الأحد 14 سبتمبر 2025

حادث مروري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفل، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب موتوسيكل على الطريق الواصل بين الفرافرة وقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، على بعد 6 كيلومترات من الفرافرة، وأسفر عن 3 مصابين هم عماد فايز عبدالرحمن، 42 عامًا، ونجله محمد عماد فايز 7 أعوام، وزوجة المصاب الأول، حنان أحمد عبدالرحمن 33 عامًا، جرى نقلهم عبر الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروري ر الوادي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
بالصور- محافظ أسوان يتأكد من جاهزية مدارس دراو لبدء العام الدراسي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام