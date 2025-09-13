خلال شهرين.. "100 يوم صحة" قدمت 5.6 مليون خدمة طبية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن تقديم 5 ملايين و587 ألفًا و297 خدمة وقائية وعلاجية وتوعوية مجانية في إطار الحملة القومية "100 يوم صحة"، وذلك خلال 60 يومًا منذ انطلاق المبادرة.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية اليوم السبت، تتوزع الخدمات بواقع 4 ملايين و205 آلاف و877 خدمة وقائية تشمل التطعيمات وصحة البيئة والأغذية وكافة الخدمات المقدمة بوحدات الرعاية الأولية.

وتتضمن الخدمات الوقائية مبادرات الصحة العامة، بما في ذلك صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية مثل القولون، الرئة، البروستاتا، وعنق الرحم.

أما إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية فقد بلغ مليون و164 ألفًا و640 خدمة، تشمل الكشف بالعيادات الخارجية، وصرف العلاج، والعمليات الجراحية، وجلسات الغسيل الكلوي، وخدمات الطوارئ، وجميع الخدمات المقدمة بالمستشفيات.

كما تقدر الخدمات التوعوية المقدمة من خلال فرق التثقيف الصحي بالمنشآت الصحية والفرق الخارجية المنتشرة في أماكن التجمعات بالمحافظة بـ309 آلاف و226 خدمة، مقدمة لجميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب والرجال والسيدات.

ويتبقى 40 يومًا على انتهاء حملة "100 يوم صحة" تحت شعار "انزل… اكشف… اطمن"، التي تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وضمان إتاحة الخدمات الطبية لجميع الفئات المستهدفة.