البحيرة - أحمد نصرة:



غادرت مروة عنان 48 عاما، ابنة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة، عقب استقرار حالتها الصحية وتلقيها الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، إثر إصابتها في حادث تصادم.



وأكد مصدر طبي، أن مروة عنان خرجت برفقة ذويها بعد الاطمئنان على سلامتها، لافتًا إلى أن باقي المصابين الثلاثة في الحادث وهم: أحمد مجدي مصطفى 47 عاما، آية عبد العزيز مصطفى 38 عاما، وتامر فاروق عبد الهادي 52 عاما، قد غادروا بدورهم المستشفى عقب تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



وكان حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية أمام واحة عمر بنطاق مركز وادي النطرون، وقع اليوم الجمعة، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.





