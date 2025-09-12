إعلان

"نجت من حادث".. ابنة الفريق سامي عنان تغادر مستشفى وادي النطرون بعد استقرار حالتها

09:18 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:


غادرت مروة عنان 48 عاما، ابنة الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، مستشفى وادي النطرون التخصصي بمحافظة البحيرة، عقب استقرار حالتها الصحية وتلقيها الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، إثر إصابتها في حادث تصادم.


وأكد مصدر طبي، أن مروة عنان خرجت برفقة ذويها بعد الاطمئنان على سلامتها، لافتًا إلى أن باقي المصابين الثلاثة في الحادث وهم: أحمد مجدي مصطفى 47 عاما، آية عبد العزيز مصطفى 38 عاما، وتامر فاروق عبد الهادي 52 عاما، قد غادروا بدورهم المستشفى عقب تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.


وكان حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية أمام واحة عمر بنطاق مركز وادي النطرون، وقع اليوم الجمعة، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحيرة ابنة الفريق سامي عنان مستشفى وادي النطرون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام