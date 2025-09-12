تحرير 14 مخالفة خلال حملة تفتيشية على المخابز بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية بمكتبه، لجنة التفتيش برئاسة مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأتى ذلك استجابة لشكاوى المواطنين، التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحافظ أن الفريق المعني يعمل على رصد شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتحقق منها وفحصها، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وأضاف المحافظ أن لجنة التفتيش نظمت حملة رقابية مفاجئة على عدد من المخابز، وأسفرت عن ضبط 14 مخبزًا مخالفًا، مؤكدًا أن هذه الحملات مستمرة لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه، وأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال الدعم لتحقيق مكاسب شخصية.

وشملت الحملة المفاجئة 20 مخبزًا في مراكز ومدن وقرى المحافظة، منها: بندر دكرنس، وميت السودان، وأشمون، وعزبة أشمون، ومنية النصر، ومنشأة عاصم، وكفر علام، والرياض، والكردي.

وأسفرت الحملة عن مخالفات عدة تضمنت نقص وزن الخبز، والتصرف في 50 شيكارة دقيق مدعم، والتوقف الجزئي عن الإنتاج دون مبرر.

شارك في الحملة كل من: محمد صلاح، مدير إدارة المتابعة، والدكتور إسماعيل تركي، والدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.