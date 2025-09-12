إعلان

"ضربهم بالحديدة".. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة دامية بالدقهلية

03:29 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 3 أشخاص، بينهم سيدتان، بقرية شرقية المعصرة بمركز بلقاس في الدقهلية، بضربات متفرقة على يد شخص مستخدمًا "حديده"، إثر مشاجرة بينهم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع المشاجرة أمام الوحدة الصحية بقرية شرقية المعصرة.

وبالفحص تبين اعتداء أحد الأشخاص على آخرين مستخدمًا حديده، ما تسبب في إصابة إبراهيم الشحات إبراهيم علي، 41 عامًا، بجرح قطعي في الحاجب الأيسر وكدمة وسحجات أسفل العين، بينما أصيبت أنوار عبد الله عبد الحي، 26 عامًا، برأسها بجرح قطعي، ورشا الشحات إبراهيم بجرح قطعي بالرأس.

جرى ضبط المتورط في الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

