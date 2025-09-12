محافظ الشرقية يشيد باستجابة منظومة الشكاوى لـ18.492 طلبًا منذ يناير

الشرقية - ياسمين عزت:

أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بجهود فريق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، بعد نجاحهم في الاستجابة لعدد 18.492 شكوى وطلب منذ مطلع العام الجاري، فضلًا عن استقبال مبادرة "صوتك مسموع" لعدد 283 شكوى وطلب، تم حسمها بالكامل بنسبة إنجاز 100%.

وأكد المحافظ أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تُعد إحدى الآليات الهامة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطن المصري.

وأشار "الأشموني" إلى أهمية الاستجابة الفورية للشكاوى الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وليد عبد الحميد، مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية، أن تلقي الشكاوى يتم من خلال عدة قنوات منها:

البوابة الإلكترونية: اضغط هنا

الخط الساخن: 16528

تطبيق "في خدمتك" لأنظمة Android وIOS

البريد الإلكتروني: shakwa@sharkia.gov.eg

أرقام الهاتف الأرضي: 2333391 – 055 (ثلاثة خطوط)

الفاكس: 2369134 – 055

صفحة فيسبوك الرسمية: اضغط هنا

الواتس آب الرسمي للمحافظة: 01270664666

وأضاف "عبد الحميد" أن المنظومة استقبلت خلال شهر أغسطس الماضي وحده 2728 شكوى وطلبًا، تم الاستجابة لـ 2650 شكوى منها بنسبة إنجاز 97%، وجارٍ استكمال مراجعة وفحص 78 شكوى أخرى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام محافظة الشرقية بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتيسير سبل الحصول على الخدمات، تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة الـ 144.