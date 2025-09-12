محافظ الشرقية يوقف تراخيص المشروعات المخالفة للمعايير البيئية والصحية

الشرقية - ياسمين عزت:

شددت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام لمحافظة الشرقية على عدم إصدار أي تراخيص لإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو محطات محمول، إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات البيئية والصحية، مع تكثيف حملات التفتيش الدوري حفاظًا على صحة المواطنين وضبط المخالفين.

وأوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة، أن لجنة تقييم الأثر البيئي فحصت خلال الفترة الماضية 196 نموذجًا لمشروعات جديدة، تمت الموافقة على 194 مشروعًا منها بعد استيفاء الشروط، فيما جرى تعليق الموافقة على مشروعين لحين استكمال الاشتراطات المطلوبة.

وأعدت لجنة القياسات البيئية السجل البيئي لـ 4 منشآت، وأجرت قياسات بيئية لعدد من المستشفيات والمخابز والسوبر ماركت، بالإضافة إلى فحص 86 شكوى بيئية من المواطنين، والتفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات والقوارض.

وعاينت لجنة فحص محطات المحمول 8 مواقع جديدة بمراكز بلبيس، القنايات، الإبراهيمية، الحسينية ومشتول السوق، ووافقت عليها بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط البيئية والصحية، وفقًا للبروتوكول الموقَّع بين وزارات الاتصالات والصحة والبيئة.

وتشمل أهم الاشتراطات:

إنشاء البرج على سطح خرساني.

الابتعاد عن أسوار المدارس بمسافة لا تقل عن 20 مترًا (من رياض الأطفال حتى الإعدادية).

عدم إقامة أبراج المحمول فوق المستشفيات المتكاملة، لتفادي التداخل مع أجهزة القلب والعناية المركزة.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة الشرقية لحماية البيئة وصحة المواطنين، تزامنًا مع احتفالاتها بالعيد القومي الـ144.