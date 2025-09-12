إعلان

رايات تحذيرية على شواطئ الإسكندرية.. البحر مستقر باستثناء "أبو تلات" (صور)

12:52 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    استقرار أمواج البحر في الإسكندرية (4)
  • عرض 8 صورة
    استقرار أمواج البحر في الإسكندرية (5)
  • عرض 8 صورة
    استقرار أمواج البحر في الإسكندرية (6)
  • عرض 8 صورة
    استقرار أمواج البحر في الإسكندرية (7)
  • عرض 8 صورة
    استقرار أمواج البحر في الإسكندرية (8)
  • عرض 8 صورة
    استقرار أمواج البحر في الإسكندرية (2)
  • عرض 8 صورة
    استقرار أمواج البحر في الإسكندرية (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا في حركة الأمواج على طول الساحل، باستثناء شاطئ أبو تلات الذي ما زال يشهد اضطرابًا ورفع الرايات الحمراء، في وقت يُعد الجمعة أكثر أيام الأسبوع إقبالًا من المصطافين، خاصة رحلات اليوم الواحد.

وسادت أجواء حارة ورطبة على المدينة الساحلية، حيث سجلت درجات الحرارة ما بين 25 درجة للصغرى و30 للعظمى، وبلغت سرعة الرياح 13 كيلومترًا في الساعة، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 60%.

ورفعت أبراج المراقبة على شواطئ شرق المدينة الرايات الخضراء، ما يعني أن البحر آمن للنزول، بينما شهدت شواطئ العجمي والقطاع الغربي رايات صفراء، دلالة على السماح بالنزول مع توخي الحذر، في حين أبقت إدارة شاطئ أبو تلات على الرايات الحمراء المحذرة من السباحة نهائيًا.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن ألوان الرايات وسيلة تحذيرية للمصطافين لضمان سلامتهم، داعية الرواد إلى الالتزام بتعليمات المنقذين، مشيرة إلى أن نسب الإقبال على الشواطئ لا تزال في حدود 30% فقط حتى الآن.

وطالبت الإدارة المواطنين باستغلال عطلة نهاية الأسبوع في زيارة الشواطئ والاستمتاع بأجواء الصيف قبل بدء العام الدراسي الجديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شواطئ الإسكندرية محافظة الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب