الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، استقرارًا نسبيًا في حركة الأمواج على طول الساحل، باستثناء شاطئ أبو تلات الذي ما زال يشهد اضطرابًا ورفع الرايات الحمراء، في وقت يُعد الجمعة أكثر أيام الأسبوع إقبالًا من المصطافين، خاصة رحلات اليوم الواحد.

وسادت أجواء حارة ورطبة على المدينة الساحلية، حيث سجلت درجات الحرارة ما بين 25 درجة للصغرى و30 للعظمى، وبلغت سرعة الرياح 13 كيلومترًا في الساعة، فيما وصلت نسبة الرطوبة إلى 60%.

ورفعت أبراج المراقبة على شواطئ شرق المدينة الرايات الخضراء، ما يعني أن البحر آمن للنزول، بينما شهدت شواطئ العجمي والقطاع الغربي رايات صفراء، دلالة على السماح بالنزول مع توخي الحذر، في حين أبقت إدارة شاطئ أبو تلات على الرايات الحمراء المحذرة من السباحة نهائيًا.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن ألوان الرايات وسيلة تحذيرية للمصطافين لضمان سلامتهم، داعية الرواد إلى الالتزام بتعليمات المنقذين، مشيرة إلى أن نسب الإقبال على الشواطئ لا تزال في حدود 30% فقط حتى الآن.

وطالبت الإدارة المواطنين باستغلال عطلة نهاية الأسبوع في زيارة الشواطئ والاستمتاع بأجواء الصيف قبل بدء العام الدراسي الجديد.