مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث انقلاب على صحراوي أسيوط

10:36 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

حادث انقلاب سيارة ميكروباص - ارشيفية

أسيوط - محمود عجمي:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من الركاب، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، فانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن وفاة "زاهر. ش" (66 عامًا)، وإصابة كل من: "أميرة. ا" (23 عامًا)، "تريزة. ع" (40 عامًا)، "زيد. ف" (65 عامًا)، "يسرى. ش" (40 عامًا)، "كاراس. ي" (7 أعوام)، "عوض. ت" (32 عامًا)، و"هويدا. ز" (37 عامًا).

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأكدت الأجهزة المعنية أن الحادث لم يؤثر على حركة المرور بالطريق.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة أسيوط حادث انقلاب انقلاب سيارة ميكروباص
