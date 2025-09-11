إعلان

الفريق أسامة ربيع يتابع مستجدات نشاط الاستزراع السمكي ومعدلات الإنتاج

04:36 م الخميس 11 سبتمبر 2025
الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي، يرافقه الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، و مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، للوقوف على معدلات الاستزراع بالأحواض ومتابعة مستجدات أعمال التطوير الشاملة بالشركة.

في مستهل الزيارة، حرص الفريق أسامة ربيع على تفقد أحواض تحضين زريعة أسماك الدنيس المستورد حيث تم توريد مليون و550 ألف زريعة دنيس من أسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين، تلاها بدء عملية تحضين الزريعة ب 7 أحواض خاصة تمهيدا لنقلها بعد ذلك لأحواض التربية.

وتتميز زريعة الدنيس المستوردة بدورة إنتاج سريعة وانخفاض نسب الفاقد، وزيادة معدلات الإنتاج بما يزيد من جدواها الاقتصادية.

واستمع الفريق ربيع خلال جولته إلى شرح تفصيلي من المهندس السيد شلبي رئيس مجلس إدارة الشركة عن معدلات الاستزراع من أسماك البلطي والطوبارة واللوت والباسا والدنيس والجمبري.

ثم تفقد الفريق ربيع الأحواض المستزرعة بأسماك السهلية من العائلة البورية والتي من المقرر بدء حصادها خلال الشهر القادم تمهيدا لطرحها في الأسواق، كما شهد استكمال حصاد أسماك اللوت المستزرعة، وتابع عملية نقلها لمصنع التعبئة والتغليف حيث تتم مراحل فرز وتجهيز وتقطيع وتعبئة الأسماك.

في ختام الزيارة، اطلع الفريق ربيع على معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي بحوض( ٢٣) في القطاع الشمالي للمزرعة جهة بورسعيد بعد تطويره واستزراعه بالشراكة مع شركة الشروق التابعة لمجموعة "الشوا" إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية حيث تم الانتهاء من تجهيز الشرائح الأخيرة من الحوض لاستزراعه بأسماك العائلة البورية والبلطي.

ووجه الفريق ربيع باستكمال أعمال تجهيز أحواض الشرائح الأخيرة وتحلية وغسيل التربة بها لتصبح جاهزة للاستزراع بأسماك البلطي والعائلة البورية الموسم القادم، كما وجه بسرعة استكمال الترعة المغذية للقطاع 23 ب حتى يتم زراعته بالأسماك البحرية.

كما تعرف الفريق ربيع على معدلات الإنتاج في نطاق الجزء المستزرع من الحوض ٢٣ حيث تم التأكيد من مسئولي الشركة على جاهزية شريحتين من الأحواض المستزرعة بأسماك البلطي والعائلة البورية لبدء موسم الحصاد خلال الشهر القادم.

الاستزراع السمكي الفريق أسامة ربيع الإسماعيلية
