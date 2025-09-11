إعلان

بالصور.. محافظ أسوان يقود حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق

04:32 م الخميس 11 سبتمبر 2025
أسوان - إيهاب عمران:

قاد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، حملة لإزالة الإشغالات بميدان النفق، وذلك بعد أن فاجأ المسئولين بالمحليات بتغيير خط سيره أثناء مروره على عدد من المدارس بحى شرق.

واستدعى المحافظ، رئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، ونوابه ورؤساء الأحياء لرفع هذه الإشغالات، مع التشديد على الباعة الجائلين للإلتزام بحرم خطوط التنظيم لسويقة النفق ، وعدم العشوائية بوضع عربات بيع الخضروات والفاكهة بشكل عشوائي وسط الميدان للقضاء على منع التكدس وإعاقة الحركة المرورية للمواطنين.

وكلف محافظ أسوان، مدير إدارة المرور بمراجعة موقف سيارات السرفيس داخل موقف النفق ، وعدم تجاوزها الأماكن المخصصة لها بالموقف حتى لا يتسبب ذلك فى التزاحم وتعطيل حركة المشاة والمرور.

كما وجه كمال المسئولين بإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة لهم ، وخاصة بشوارع الحدادين والمطار وشرق البندر والشادر القديم وكسر الحجر لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، مؤكداً أهمية رفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الصناديق والحاويات طبقاً للمنظومة التى تتم من خلال مشروع النظافة العامة.

محافظ أسوان حملة لإزالة الإشغالات أسوان
