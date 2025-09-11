نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المنشآت الطبية في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، في مستهل زيارته على رأس وفد من وزارة الصحة، لتفقد عدد من المنشآت الصحية والهيئات التابعة للوزارة، ومتابعة، بعض المشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد قُريبة، وكيل المديرية، ولفيف من قيادات وزارة الصحة.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع وفد وزارة الصحة آخر مستجدات وسير الأعمال في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع، وكذا موقف المشروعات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وسبل تسريع وتيرة العمل لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه أوضح نائب وزير الصحة أن زيارته للمحافظة تشمل المرور على عدد من المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لدعم المنظومة الصحية في بني سويف، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالقطاع في مختلف المحافظات، مشددا على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، والتنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وأجهزة وهيئات الوزارة، لضمان سرعة الإنجاز وفقًا للجداول الزمنية المحددة.