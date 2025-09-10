إعلان

بالأسماء - إصابة 8 أشخاص بتسمم غذائي في أسوان

09:17 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أسعاف-أرشفية

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائي، مساء اليوم الأربعاء، بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

استقبلت مستشفى كوم أمبو المركزي الحالات الثمانية، والتي كانت تعاني من أعراض القيء والإسهال، ويُشتبه في إصابتهم بتسمم غذائي.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بأسوان أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وسحب عينات لإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة أسباب التسمم.

وأوضح المصدر أن المصابين هم: أنس عبد الباري، 11 سنة، عمرو عبد الفتاح، 13 سنة، محمد أحمد، 26 سنة، أحمد عبد الباري، 4 سنوات، ملك أدهم، 10 سنوات، مالك عبد الناصر، 7 سنوات، مروان محمد، 14 سنة، سلوى رضوان، 30 سنة.

